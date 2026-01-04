1月4日、京王アリーナTOKYOで「京王 Jr.ウインターカップ2025－26（2025年度 第6回全国U15バスケットボール選手権大会」男子1回戦が行われ、兵庫県代表のゴッドドアが島根県代表のBlack Spartansと対戦した。第2回大会で瀬川琉久（現千葉ジェッツ）を擁して優勝した実績を持つゴッドドアは、学校部活動でもBリーグクラブのユースチームでもなく、地域を拠点に活動するいわゆる“街ク