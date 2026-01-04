¢£½÷À­¥°¥ëー¥×¤Î³Ú¶Ê¤ò¸«»ö¤ËÍÙ¤êÀÚ¤ë»Ñ¤ËÀä»¿¤ÎÀ¼ ¡ÚÆ°²è¡Û¼·¸Þ»°³ÝÎ¶Ìé¤Î¡ÖÀ¹¤ì!¥ß¡¦¥¢¥âー¥ì¡×¥À¥ó¥¹¡¿Juice=Juice¤Î¡ÖÀ¹¤ì!¥ß¡¦¥¢¥âー¥ì¡×¥À¥ó¥¹①～② Travis Japan¼·¸Þ»°³ÝÎ¶Ìé¤ÎSNS¤Ë¤Æ¡¢Juice=Juice¤Î³Ú¶Ê¡ÖÀ¹¤ì!¥ß¡¦¥¢¥âー¥ì¡×¤òÍÙ¤ëÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ ¶Ê¤¬¤«¤«¤ë¤È¸÷¤êµ±¤¯Çò¥¹ー¥Ä»Ñ¤Î¼·¸Þ»°³Ý¤¬Àª¤¤¤è¤¯Â­¤ò¾å¤²¡¢¤½¤³¤«¤é¤·¤Ê¤ä¤«¤Ë¥À¥ó¥¹¤òÍÙ¤ê»Ï¤á¤ë¡£ ½÷À­¥°