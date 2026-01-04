■全国の5日（月）の天気仕事始めの5日は、冬型の気圧配置が続き、北日本には強い寒気が流れ込みそうです。北日本の日本海側や北陸は雪が降り、ふぶく所がありそうです。北陸付近は、大気の状態が非常に不安定となるため、落雷や激しい突風に注意が必要です。九州も午前を中心に雨が降るでしょう。太平洋側は、晴れ間の出る所が多い見込みですが、にわか雨やにわか雪の所がありそうです。気温は、北日本で4日より低くなるでしょう