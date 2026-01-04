◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2日往路、3日復路)箱根駅伝2度目の3連覇を果たした青山学院大学。総合優勝の立役者となった駅伝主将の黒田朝日選手(4年)がみせた激走に他大学の監督から驚嘆の声が連発となりました。黒田選手は前回花の2区で区間記録を超える区間3位の快走。箱根駅伝では2年連続2区を走っていました。それでも原晋監督は当日変更で5区にサプライズ起用。大手町ではファンからも「5区じゃん」と驚きの声が上が