5日、第78回全日本バレーボール高等学校選手権大会（春高バレー）が開幕する。 全国から全52校が出場する今大会。男子の優勝候補を解説していく。 鎮西高校（熊本） 個の攻撃力No.1 鎮西はインターハイと国民スポーツ大会で優勝し、春高バレーで全国3冠を狙っている。そんな鎮西の特徴は、伝統の「エースバレー」だ。 複雑なコンビ攻撃は組まず、スパイカーの