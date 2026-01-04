5日から仕事始めという方も多いと思いますが、ひと足早く「くまモン」が始動し、書き初めに挑戦しました。 「みなさまあけましておめでとうございますだモン。今年もよろしくお願いしますだモン～」熊本市中央区のくまモンスクエアには国内外からおよそ200人のファンが…。お目当てはくまモンです。新年恒例の書き初めでは・・・。「うし」と書いて今年の干支を間違ってしまうお茶目な一面も。気を取り直して2枚目に挑戦