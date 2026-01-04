「にっぽん未来プロジェクト競走ｉｎ多摩川」（４日、多摩川）高野心吾（３７）＝愛知・１０３期・Ｂ１＝が２走１３点（準優ボーダーは６・００に想定）の勝負駆けに挑む。２日目１０Ｒは入沢友治（東京）のまくりに抵抗できず５着も、「足で負けた感じではない。直線に関しては悪くない。１Ｍでフタをされてしまってレースできなかったが、乗っている感じは出足も悪くない」と舟足に関しては好感触だ。今節の課題はスタート