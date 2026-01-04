【モデルプレス＝2026/01/04】1月4日、フジテレビ系「逃走中2026新春SP〜最速スプリンターと開運ダルマ〜」（19時〜）が放送された。開始10分で2人が確保された展開に反響が寄せられている。＜※ネタバレあり＞【写真】「逃走中」開始10分で確保された“カワイイ”アイドル◆「逃走中」開始10分で早くも2人確保今回の「逃走中」はお台場の新たなランドマークとして誕生した「トヨタアリーナ東京」を舞台に、90分逃げ切ることができ