元ＡＫＢ４８でタレントの柏木由紀が４日までにＳＮＳを更新。「紅白歌合戦」のオフショットを公開して話題になっている。自身のインスタグラムに元ＡＫＢ４８のタレントで実業家としても活躍する小嶋陽菜とのツーショットを披露。「紅白歌合戦」出演時に着用していた衣装で互いに肩を寄せ合う写真をアップした。柏木は「あけましておめでとうございます２０２６年はどんなことにも楽しく前向きにチャレンジしていく１年に