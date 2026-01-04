◆新日本プロレス「ＷＲＥＳＴＬＥＫＩＮＧＤＯＭ２０ｉｎ東京ドーム棚橋弘至引退」（４日、東京ドーム）観衆４万６９１３（超満員札止め）柔道の東京五輪１００キロ級金メダリストで新日本プロレスのウルフアロンが４日、東京ドームでのプロレスデビュー戦でＮＥＶＥＲ無差別級王者で「Ｈ．Ｏ．Ｔ」ＥＶＩＬに挑戦し勝利した。日本人五輪金メダリストのプロレス転向は史上初。入場で頭を丸め、白い柔道着で登場した