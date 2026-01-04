新年一発目の試合で再び王座に返り咲いた日本人女子レスラーが決意の投稿。喜びを隠しきれない表情に多くのファンもお祝いのコメントを寄せている。【画像】日本人美女、嬉しさを隠しきれない“万感”自撮りショットWWE女子スーパースターのジュリアが2日、自身のX（旧ツイッター）を更新。同日（日本時間3日）に放送された「SMACKDOWN」にてWWE女子US王座を“奪還”し、勝利に耽るロッカールームでの自撮りショットを公開した