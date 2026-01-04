ボートレース尼崎の正月シリーズ「日本財団会長杯争奪尼崎大吉決定戦」が、4日に開幕した。和田兼輔（39＝兵庫）は昨年9月25日の多摩川から12月9日の徳山まで8連続で優勝戦進出の快進撃。11月18日の住之江と徳山で2Vを挙げた。「全部、優勝戦に乗れるように。勝率も意識しながら走りたい」と住之江での優勝時に話したように地元・尼崎で開催されるSGダービー（10月27日〜11月1日）を意識しての好成績だ（4日現在の推定選考