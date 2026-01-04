【GoodsPress Web編集部員 2025年ベストバイ】モノメディアであるGoodsPress Web編集部員5人が2025年に買ったモノとは。人生初の高額ソファ、朝のコーヒータイムを格上げする電動グラインダーといった大人買いで日常と趣味をランクアップしてみたり、健康管理を後押しする体組成計やスマートウォッチ、野菜生活をラクにするキャベツスライサーなどで生活を変えてみたりと、1年を振り返って本当に使ったモノだけを厳選。便利さと満