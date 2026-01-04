エアアジアグループ各社は、「NEW YEAR SALE」を1月4日午前1時から5日午前0時59分まで開催する。エアアジアX、タイ・エアアジアX、エアアジア・フィリピン、タイ・エアアジアといったグループ各社が運航する路線が対象となる。日本発着では、台北、高雄、マニラ、クアラルンプール、バンコク行きなど対象となる。全便全席が最大25％割引となる。搭乗期間は1月19日から11月30日まで、一部対象外となる日もある。