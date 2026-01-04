マレーシア航空とロイヤル・エア・モロッコは、共同運航（コードシェア）の実施に合意した。マレーシア航空が運航するクアラルンプール〜ドーハ・ロンドン/ヒースロー・パリ線、ロイヤル・エア・モロッコが運航するカサブランカ〜ドーハ・ロンドン/ヒースロー・パリ線に相互に便名を付与する。両社は航空連合、ワンワールドに加盟している。主要目的地へのアクセスを提供し、高い柔軟性と利便性を提供するとしている。