アイドルグループ・20th Centuryの公式Xは1月3日に投稿を更新。長野博さん、元SMAPの木村拓哉さん、嵐の相葉雅紀さん、Aぇ! groupの末澤誠也さんの集合ショットを公開しました。【写真】豪華4ショットに大反響「このメンツやばすぎる」同アカウントは、「BABA抜き初参戦！ この4人が一緒にというのも、なかなか無い事ですねぇ。 どんな結果になるのか^ ^ お楽しみに！」とつづり、1枚の写真を投稿。豪華集合ショットを公開しました