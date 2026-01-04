年末年始を熊本で過ごした人たちのUターンラッシュが4日、ピークを迎えています。熊本空港は4日の午前中から家族連れなどで混雑しました。航空会社によりますと、東京や大阪に向かう空の便はきょうはほぼ満席だということです。 ■東京から帰省「親戚と集まったりして、みんなでわいわいやったりしました。動物園に行きました」■孫を見送りに来た祖父母「楽しかったけどやっぱり別れるのがつらいですね。健康に気