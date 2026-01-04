クマによる人身被害が相次いだ昨年は、特産の農畜産物への被害も広がった。国は予算を計上して、畑への侵入を防ぐ電気柵の整備などを支援するが、経済的打撃は深刻だ。従来なら冬眠に入っているはずのクマの出没は新年に入っても続く。農家らは「味を覚えた個体がまた来るのではないか」と気をもんでいる。（児玉森生）昨年１０月２４日夜、山形県上山市の果樹園の監視カメラに１頭のクマが映った。二本脚で立ち上がり、たわわ