９人組グループ・ＢＵＤＤｉｉＳが４日、東京・ガーデンシアターで行われた「ＮｅｗＢｅｇｉｎｎｉｎｇＦｅｓ２０２６」に参加。イベントの企画コーナーでのアームレスリング最強決定戦中、ＳＨＯＯＴが右腕を負傷し、その後の公演の出演キャンセルが決まった。ボーイズ・グループＯＷＶとの対戦で、中川勝就勝と、ＢＵＤＤｉｉＳの大将を務めたＳＨＯＯＴが向き合い、熱戦となったが険しい表情に変わり、歓声が静寂に。