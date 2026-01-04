福岡・博多を拠点とするアイドルグループHKT48が4日、公式サイトを更新し、劇場公演の再開を発表した。「HKT48劇場公演再開のご案内」と題してお知らせを掲載し、1月18日にチームH「目撃者公演」、19日にチームK4「ここにだって天使はいる」公演を行うと発表した。「2026年の劇場公演を下記のとおりスタートすることとなりましたのでご案内いたします」とし、「ファンの皆さま、関係者の皆さまなど、多くの方々に支えられ、HKT48