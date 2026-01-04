【クアラルンプール（マレーシア）＝松尾幸之介】歌手の鈴木愛理（31）が3日、現地で日本文化を届ける音楽イベント「Anime Fantasia」に出演した。AKB48の海外姉妹グループ、KLP48とシンガー・ソングライターの乃紫（25）との3マンライブで、大トリで登場。特製のチュールが目を引く紫のドレス姿で姿を見せると、現地ファンから大歓声を浴びた。「ハーイ、マレーシア！」とあいさつし、1曲目では世界的人気ゲーム「原神」内のイ