¤ê¤½¤Ê£Â£±¥ê¡¼¥°¤¬£´Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢ËÌ³¤Æ»¤¬ÀîºêÀï¡ÊÅìµÞ¥É¥ì¥Ã¥»¤È¤É¤í¤­¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤Ç£¶£¹¡½£·£¹¤ÈÇÔ¤ì¤¿¡£ËÌ³¤Æ»¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤ÎÉÙ±Ê·¼À¸¤¬Á°Æü¤ÎÀîºêÀï¤ÇÂçÇúÈ¯¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÅ°Äì¥Þ¡¼¥¯¤Ë¤¢¤Ã¤Æ£¶ÆÀÅÀ¤ÈÄãÌÂ¡£¥·Îõ¤Ê¼ó°ÌÁè¤¤¤ò·«¤ê¹­¤²¤ëÃæ¤Ç¡¢£³°Ì¤Ë¸åÂà¤¹¤ëÄËº¨¤Î¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¡£¼ê¤Ë´À°®¤ëÇ®Àï¤ÏÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¿å¤òº¹¤·¤¿¤Î¤¬¿³È½¤Ë¤è¤ëÉÔ²Ä²ò¤ÊÈ½Äê¤À¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï£Ó£Î£Ó¾å¤Ç¡ÖºòÆü¤Ë°ú¤­Â³¤­Àîºê