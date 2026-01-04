アイドルグループ・櫻坂46の勝又春（21歳）が1月4日、公式ブログを更新。現在、京都大学に通う“現役京大生”だと公表した。勝又は4日付のエントリー「2026年」で、「さて新しい一年の始まりにあたって、今日は一つ、みなさんにご報告があります」として、「以前からお気づきの方もいらっしゃったことかと思いますが、私は現在、京都大学に通っています」と報告。そして「本来、大学のことはアイドル活動とは直接関係のない、いわ