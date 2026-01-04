ガールズグループJEWELRY出身のタレントイ・ジヒョンが、2度目の離婚後に経験した痛みを伝えた。【写真】2度の離婚、イ・ジヒョン「でも本音は…」去る1月3日、韓国で放送されたバラエティ番組のMBN『キム・ジュハのデイアンドナイト』（原題）には、シングルマザーのイ・ジヒョンとチョン・ガウンがゲストとして出演した。これについて、キャスターのキム・ジュハは「離婚という痛みを決めるまで、大変な瞬間が多かったみたいだ」