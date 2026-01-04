Ｊ１川崎は４日、ＦＲＯ（フロンターレ・リレーションズ・オーガナイザー）を務める元日本代表ＭＦでクラブＯＢの中村憲剛氏が２６年シーズン、トップチームのデベロップメントコーチに就任することが決定したと発表した。クラブの発表によると、選手の個人技術やメンタル面の育成、チーム全体の戦術的な成長など、選手やチームの将来を見据えたサポートを担当するコーチとして役割を担う。中村氏は川崎を通じて「現役生活を引