年末年始をふるさとで過ごした人や観光客のＵターンラッシュがピークを迎えています。1月4日、南国市の高知龍馬空港では、朝から多くの帰省客が利用し、出発ロビーは大きな荷物を持った人たちで混雑していました。沖縄から帰省していた女の子：「みんなでおせちとか食べたり、色んな遊びをした。とても楽しかった」東京から帰省していた男性：「めちゃめちゃゴルフした。いい年末過ごせて休みも結構とれた。楽し