私（マイ、30代）は夫（ケンイチ、40代）と小学生の子ども2人との4人暮らし。うちと同県に住む義両親と義兄家族（義兄、リュウイチ、40代）（義姉、サキホ、40代）とは3ヶ月に1回集まって食事をするのが恒例です。義実家への訪問を嫌がる人もいますが、私は特に負担もなくご馳走してもらえているし、余った料理を持って帰れるので、いいことしかありません。ママ友に義実家での食事会について話すと、「大変じゃない？」なんて言わ