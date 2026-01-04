前橋市役所 自身のホテル問題を受け前市長が辞職したことに伴う前橋市長選が、５日に告示されます。 前橋市長選には、いずれも無所属で、前職の小川晶さん（４３）と、新人で弁護士の丸山彬さん（４０）、元市議の店橋世津子さん（６４）、農業の高橋聡哉さん（６６）のあわせて４人が立候補を表明しています。 今回の市長選では前市長が辞職に至ったホテル問題を巡る対応の是非が主な争点とみられます。前橋市