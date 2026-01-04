年末年始の連休も最終日です。広島市の安佐動物公園では、子どもたちが動物にちなんだ「かるた」を楽しみました。県内各地で最低気温が氷点下となる寒い一日となりましたが、安佐動物公園では新春を祝って開かれた「動物かるた」で熱い戦いが繰り広げられました。「ケンカして 毛づくろいして なかなおり・・・」かるたはスタッフが撮影した動物の写真と読み句でつくられたオリジナルです。子どもら30人が正月ならではの遊びを楽し