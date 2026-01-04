カープの小園海斗選手が4日、自主トレを公開し新年の決意を述べました。■小園海斗「まだWBCもわかんないですし、早めに準備してていう感じで今年はやってます。」自主トレを公開した小園選手は、3月に開かれるワールド・ベースボール・クラシックの出場を視野に早めの調整を進めています。昨シーズンは、打率3割9厘で首位打者などを獲得しました。8年目のシーズンへ更なる飛躍を目指します。