2026年1月4日未明に北海道石狩市浜益区幌で住宅が燃える火事がありました。警察や消防によりますと、火は近くの住宅や建物などに延焼し、合わせて6棟が燃えたということです。火はおよそ11時間後に消し止められ、けが人はいませんでした。石狩市によりますと、この火事で高圧線が断線して一時190戸が停電し、住民18人が避難しました。さらに燃えた家の住人4人が避難所に宿泊する予定だということです。付近では午前4時すぎに17.3メ