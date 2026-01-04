2018年夏季ユース五輪の開会式で花火を見上げる選手たち＝アルゼンチンのブエノスアイレス（OIS提供・共同）【ジュネーブ共同】10代の若手選手が参加するユース五輪が、曲がり角を迎えている。2010年に第1回夏季大会が開催され、これまで夏季3回、冬季4回を実施してきたが、採算性や開催意義などを疑問視する声が続出。昨年、国際オリンピック委員会（IOC）内では一時廃止案が浮上した。最終的に存続が決まったものの、見直しが