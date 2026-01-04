【SVリーグ】サントリーサンバーズ大阪 3ー1 大阪ブルテオン（12月27日・男子第8節）【映像】ギャルタレントも“ドン引き”の魔球サーブ「バレー大好きギャルタレント」として活躍するみりちゃむが思わず「無理無理」とビビり倒したのが、身長218cmの長身アタッカーのサーブ。相手選手を吹っ飛ばす勢いの一撃に、「メンズのスパイク顔面に受けて死ぬかと思ったこともある」「脳震盪でしょ普通」など言及。元日本代表の解説・高松卓