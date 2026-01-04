元AKB48の小嶋陽菜さん（37）が2026年1月1日、自身のインスタグラムを更新。新年のあいさつとともに、今年の干支にちなんだ「馬」をイメージしたコーデを披露した。「Happy New Year」小嶋さんは、「Happy New Year」とコメントを添えて、ブラウンのタイトなワンピース姿を投稿。「午年だ！！」「今年も一緒に駆け抜けましょうね」「皆様にとって素敵な1年になりますように」と投げかけた。また、コーデについて「ずっと続けてきた