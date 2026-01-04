ボートレース平和島伝統の正月開催「第55回東京ダービー」が、4日に開幕した。初日は6、8Rの発売中に、場内イベントホールで茅原悠紀のトークショーが行われた。1997年に当地でSGオーシャンカップを制した熊谷直樹氏がMCを務めた。なお、8R発売中の第二部には、14年に茅原が不利な6コースから制したSG平和島グランプリで2着だった菊地孝平が飛び入り参加。モニターでは当時の映像が流れ、詰めかけたファンは大いに盛り上がっ