１月４日に開催された高校サッカー選手権の準々決勝で、日大藤沢（神奈川）が神村学園（鹿児島）とUvanceとどろきスタジアムby Fujitsuで対戦。１−４で敗れ、2014年度に記録した過去最高と並ぶベスト４に辿り着くことはできなかった。前半29分と後半13分にFW倉中悠駕（３年）に被弾し、２点を追うなか、後半17分にDF小林昴瑠（３年）が今大会無失点だった神村学園の堅守をこじ開け、１点差に。反撃ムードが高まり、スタンドの