「プロレス・新日本」（４日、東京ドーム）毎年恒例の１・４東京ドーム大会が行われ、ウルフアロンに敗れＮＥＶＥＲ無差別級王座から陥落した極悪レスラーのＥＶＩＬは試合後、ノーコメントだった。序盤からウルフアロンにプロレスの洗礼を浴びせ続けたＥＶＩＬ。腰を執拗（しつよう）に攻め続け、ウルフの技も受け止めつつ耐えた。ヒールとしての立ち回りを最大限に見せ、場内からウルフコールがわき起こるまでドームを盛り