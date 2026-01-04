「プロレス・新日本」（４日、東京ドーム）毎年恒例の１・４東京ドーム大会が行われ、プロレスデビューとなった東京五輪男子１００キロ級金メダリストのウルフアロン（２９）がいきなりＮＥＶＥＲ無差別級王座のベルトを掛けて極悪レスラーのＥＶＩＬに劇的勝利を飾った。１２分５３秒変形三角絞めで王者を失神させ、レフェリーストップとなった。衝撃のデビュー戦にドームは大歓声に包まれた。デビュー戦でいきなりベルトを