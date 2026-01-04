第１０４回全国高校サッカー選手権の準々決勝（４日、Ｕ等々力）、興国（大阪）が鹿島学園（茨城）に１―３で敗れた。前半１７分に鹿島学園のＭＦ清水朔玖（３年）にＰＫを決められて先制を許し、０―１で前半を折り返す。さらに後半６分にＭＦ三浦春人（３年）に追加点を決められ、同２３分に清水にダメ押しの３点目を奪われた。興国は同２５分、途中出場のＦＷ徳原天仁（１年）のゴールで１点を返したものの準々決勝で敗退と