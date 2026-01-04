第１０４回全国高校サッカー選手権の準々決勝（４日、Ｕ等々力）、神村学園（鹿児島）が日大藤沢（神奈川）に４―１で快勝した。エースＦＷが大爆発だ。前半２９分、神村学園のＦＷ倉中悠駕（３年）がペナルティーエリア内で左足で合わせて先制ゴール。さらに後半１３分に２点目を決めた。同１７分に日大藤沢に１点を返されるも、同２３分に倉中がＤＦ中野陽斗（３年）のスルーパスに右足で反応し、ハットトリックを達成。同