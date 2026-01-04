新日本プロレス４日東京ドーム大会で、東京五輪柔道１００キロ級金メダルのウルフアロン（２９）がＮＥＶＥＲ無差別級王者のＥＶＩＬを絞め落とし、衝撃のプロレスデビューを飾った。昨年６月の新日本入団発表から半年を経て、プロレスラー・ウルフがついにベールを脱いだ。初戦の相手は、遺恨が募り自ら対戦を志願した怨敵ＥＶＩＬだ。極悪軍「ハウス・オブ・トーチャー（Ｈ．Ｏ．Ｔ）」のリーダーからは負ければ丸刈りと柔道