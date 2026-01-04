Image: meanswhile 冬の野外イベントって、長時間だと着込んでいてもやはり寒いものは寒いですよね。ということで、寒がりな筆者にはコレ！ヒートシステム採用でたった数秒でポカポカ Image: meanswhile 日本のファッションブランドmeanswhile（ミーンズワイル）の「NeoHeat Insulation JKT（ネオヒート イン