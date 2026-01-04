僕が本格的に写真を始めたのは、高校に入学した1989年。平成元年です。ちょうどマニュアルフォーカスは過去のものになりつつあり、オートフォーカスへ激しく移行していた時期でした。'85年にミノルタがαシリーズで先行。それをニコンは'86年に既存のFマウントで、キヤノンは'87年に新たなEFマウントで追いかけていました。そして僕が手にしたのは、まさに高校入学と同じ月に発売されたキヤノンのEOS 630 QDでした。やがてフィルム