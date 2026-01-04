芸人・ユーチューバーの江頭２：５０（６０）が、嵐の二宮和也（４２）に宣戦布告だ。激動の２０２５年を終え、２０２６年に狙いを定めたのは、オリコン「好きなＹｏｕＴｕｂｅｒランキング」３連覇中の「よにのちゃんねる」だ。江頭はブリーフ団とともに「４連覇を阻止する」とブチ上げた。Ｄ２０２６年はどんな年にしましょうか。江頭まずは『エガフェス』をやりたいね。ゲストは『Ｗ（ダブルユー）』の加護（亜依）ち