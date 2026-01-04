ツインズ・オーステルハウトへ入団する昨季限りでロッテを退団し、オランダのツインズ・オーステルハウトに入団する石川歩投手が、オランダリーグの公式インスタグラムに登場。意外な経緯や心境などを語った。3日（日本時間4日）に更新された投稿では、現地とのビデオ通話のような形で石川がインタビューに応じている。石川は昨年、ロッテからコーチ就任の打診を受けていたが現役続行にこだわって固辞。10月7日に退団が発表さ