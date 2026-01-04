Î©Àî¶¥ÎØ¾ì¤ÎG3¡ÖË±Ñà¾ÞÅµ¥ì¡¼¥¹¡×¤¬³«Ëë¤·¤¿¡£½éÆü12R¡£Ä¶¹ë²Ú¤Ê½éÆüÆÃÁª¤òÀ©¤·¤¿¤Î¤Ï»ûºê¹ÀÊ¿¡ÊÊ¡°æ¡Ë¡£32ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò¼«¤é½Ë¤Ã¤¿¡£¡ÖÀÚ¤Ã¤Æ¡¢ÀÚ¤Ã¤Æ¹Ô¤­¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¡ÊÊÂÁö¤Ï¡Ë¤¢¤½¤³¤Ç°ú¤¤¤¿¤é¤Ê¤¤¤·¡¢°ú¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ê²Å±Ê¤òÄÉ¤Ã¤Æ¡Ë¤¢¤Î¾å¤ò¤Í¤¸Éú¤»¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡£µ×¡¹¤Î·þ¤ê¤À¤¬¡¢»×¤Ã¤¿¤è¤ê¤â¼«Å¾¼Ö¤¬½Ð¤¿¤·¥Ð¥ó¥¯¤â½Å¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼«Å¾¼Ö¤ÏÈ´·²¡£¤¢¤È¤Ïµ¤»ý¤Á¡×¤µ¤¹¤¬¤ÏSS¤È¤¤¤¦´ÓÏ½¤Î¾¡¤Á¤Ã¤×¤ê¤À¤Ã¤¿¡£