歌手で俳優の福山雅治（56）が、2日放送のTBS系「ニノなのに新春SP」（後9・15）にゲスト出演し、コンサートにまつわる思い出を語った。番組名にかけて、出演者たちがまさかのエピソードを披露。「大規模会場なのに男性限定ライブ」を開催したと紹介された。「どうしてもやってみたかった」という福山。「自分が好きだった音楽、『THEMODS』、『A.R.B』、男性ファンが多かった」というのが、その理由だという。「初め