米マット最高峰で活躍する日本人女子タッグの素の表情を映し出したオフ動画が話題に。自然体で世間話をしながら登場するシーンにファンもほっこりしている。【映像】日本人女子タッグ、“素の入場シーン”が可愛い日本時間3日に放送されたWWE「SMACKDOWN」に出演した日本人スーパースターのアスカとカイリ・セインの“カブキ・ウォーリアーズ”。WWE公式インスタグラムは2人の入場シーンのオフショットを公開した。この日の