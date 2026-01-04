ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¡Ê54¡Ë¡¢È¿Ä®Î´»Ë¡Ê52¡Ë¡¢Âç¿¹ÆîÊþ¡Ê53¡Ë¤¬¡¢4ÆüÀµ¸áÊüÁ÷¤ÎTOKYO FM¡ÖÄÅÅÄ·ò¼¡ÏºSPEA¡¿KING¡×¤Ë½Ð±é¡£1·î´ü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¥é¥à¥Í¥â¥ó¥­¡¼¡Ù¤Ç¥È¥ê¥×¥ë¼ç±é¤Î3¿Í¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÂè°ì°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¡Ö»Ï¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿»þ¤Î¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÂè°ì°õ¾Ý¡×¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢È¿Ä®¤ÏÀ¤Âå¤¬¶á¤¤¤È¤·¡¢ÄÅÅÄ¤È¤Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¥°¥ì¥¤¥È¥®¥Õ¥È¡×¤Ç¶¦±é¤·¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£½é¶¦±é¤ÎÂç¿¹¤Ï¡Ö¤ï¤Ã¡¢È¿Ä®¤¯¤ó¤À¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡£¸«¤Æ¤¿¤«¤é¡£¥ª