¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/04¡ÛAKB48¤Î°ËÆ£É´²Ö¤¬1·î3Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥ì¡¼¥¹¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¥ë¡¼¥à¥¦¥§¥¢»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û²Ä°¦¤¹¤®¤ëAKB¿·¥»¥ó¥¿¡¼¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¡×ÈþµÓºÝÎ©¤Ä¥ß¥Ë¾æ¥ë¡¼¥à¥¦¥§¥¢»Ñ¢¡°ËÆ£É´²Ö¡¢ÈþµÓºÝÎ©¤Ä¥ë¡¼¥à¥¦¥§¥¢»ÑÈäÏª°ËÆ£¤Ï¤¢¤¯¤Ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë³¨Ê¸»ú¤òÅº¤¨¤Æ¡¢¼Ì¿¿¤òÊ£¿ôËçÅê¹Æ¡£¥ì¡¼¥¹¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¥ß¥Ë¾æ¤Î¥ë¡¼¥à¥¦¥§¥¢»Ñ¤Ç¥Ù¥Ã¥É¤Ë¿²¤½¤Ù¤ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢¥ß¥Ë¾æ¤Î¥Ü¥È¥à